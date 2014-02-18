Макеєнко закликає не їздити в центр Києва, щоб запобігти людським жертвам

Відповідне відеозвернення розміщено на офіційному сайті КМДА.

«Від імені КМДА і Київської міської ради. я звертаюсь до всіх гостей та мешканців Києва утриматись від поїздок у центр міста у зв’язку з ситуацією, яка склалась в столиці, для того, щоб запобігти втраті життів людей, не було поранених», - сказав він.

Макеєнко також звернувся з проханням, з розумінням поставитись до всіх заходів, які застосувала столична влада.

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Він також зазначив, що всі комунальні служби Києва працюють в нормальному режимі. Макеєнко також закликав політиків утриматись від конфронтації заради спокою в країні.

«Ми робимо все, що в наших силах, і будемо робити, для збереження миру і спокою», - наголосив він.