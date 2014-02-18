Вхід на станцію метро «Хрещатик» забарикадували
20:01, 18 лютого 2014Київ
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Вхід і вихід станції метро Хрещатик забарикадовані.
Протестувальники забарикадували вхід і вихід зі станції метро «Хрещатик» у центрі Києва.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
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Як повідомлялось, сьогодні в Києві з 15.55 припинив роботу метрополітен. За інформацією прес-службі метрополітену, причиною є “можлива загроза терористичного акту”.
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