Вхід на станцію метро «Хрещатик» забарикадували

Протестувальники забарикадували вхід і вихід зі станції метро «Хрещатик» у центрі Києва.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Як повідомлялось, сьогодні в Києві з 15.55 припинив роботу метрополітен. За інформацією прес-службі метрополітену, причиною є “можлива загроза терористичного акту”.