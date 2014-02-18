Через зупинку метро у Києві практично повністю припинився рух транспорту

19:20, 18 лютого 2014
Київ
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Рух у Києві зупинився

Київ стоїть

Як передає сервіс Яндекс.Пробки автомобільний рух у столиці практично зупинився через припинення роботи метрополітену. Сервіс вказує на позначку 10 балів - швидше пішки. 

Як повідомлялось раніше, о 16 годині за наказом Макеєнка рух поїздів метро зупинили.

УНІАН в прес-службі столичного метрополітену повідомили, що причиною є “можлива загроза терористичного акту”.

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