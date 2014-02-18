У будівлі КМДА проводять генеральне прибирання
09:14, 18 лютого 2014Київ
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У будівлі Київської міської державної адміністрації, яке днями мітингувальники передали владі, комунальники проводять генеральнуб прибирання.
У будівлі КМДА проводять генеральне прибирання
У Київській міській державній адміністрації заявляють, що знадобиться щонайменше два тижні, щоб привести в належний стан будівлю мерії.
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В першу чергу, необхідно провести прибирання та санітарну обробку, а також відновити пошкоджені телекомунікаційні мережі, протипожежну систему, облаштувати робочі місця працівників в кабінетах.
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Для виконання зазначених робіт були залучені комунальники з усіх районів. Щоб привести будівлю у відповідний стан, за оцінками фахівців, знадобиться щонайменше два тижні, підкреслили в КМДА.
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