У будівлі КМДА проводять генеральне прибирання

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що знадобиться щонайменше два тижні, щоб привести в належний стан будівлю мерії.

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В першу чергу, необхідно провести прибирання та санітарну обробку, а також відновити пошкоджені телекомунікаційні мережі, протипожежну систему, облаштувати робочі місця працівників в кабінетах.

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Для виконання зазначених робіт були залучені комунальники з усіх районів. Щоб привести будівлю у відповідний стан, за оцінками фахівців, знадобиться щонайменше два тижні, підкреслили в КМДА.