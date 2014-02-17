У КМДА заявили, що для прибирання у будівлі необхідно не менше 2 тижнів
У КМДА заявляють, що для приведення будівлі в належний стан знадобиться щонайменше два тижні.
У Київській міській державній адміністрації заявляють, що знадобиться щонайменше два тижні, аби привести у належний стан звільнену мітингувальниками будівлю мерії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, за дорученням голови міськдержадміністрації Володимира Макеєнка у приміщенні працюватимуть фахівці, які оцінять збитки та спланують роботи із відновлення будівлі. Орієнтовно для проведення інвентаризації знадобиться щонайменше 10 днів.
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Насамперед, необхідно провести прибирання та санітарну обробку, а також відновити пошкоджені телекомунікаційні мережі, протипожежну систему, облаштувати робочі місця працівників у кабінетах. Для виконання зазначених робіт було залучено комунальників з усіх районів. Аби привести будівлю до відповідного стану, за оцінками спеціалістів, знадобиться щонайменше два тижні, підкреслили в КМДА.
Як повідомлялося, 16 лютого мітингувальники звільнили й передали будівлю КМДА владі Києва.