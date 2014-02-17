У ведмедів Потапа й Насті у Київському зоопарку народилися ведмежата

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу головний ветеринарний лікар підприємства Інна Васильківська.

За її словами, зараз важко сказати, скільки точно народилося ведмежат, оскільки вони разом із мамою перебувають у барлогу і зазирнути туди дуже важко. Однак, за спостереженнями, можна вже говорити двох ведмежат.

Найближчим часом зоопарк планує оголосити конкурс на краще ім'я для малюків. Доручити вибір імен хочуть Омельченку, оскільки він має безпосереднє відношення до цієї сім'ї ведмедів, сказала Васильківська. Вона також повідомила, що цього року очікують на народження в зоопарку мавп, павіанів, коней Пржевальського та оленів.

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Заступник генерального директора зоопарку по зоочастині Ігор Марічук повідомив, що цього року зоопарк планує розширити колекцію тварин. Водночас через можливості зоопарку це не будуть «грандіозні придбання». Зокрема, планується придбати самицю мавпи, групу котячих лемурів, а також лемурів варі, поповнити групу плямистих оленів тапридбати рудих річних свиней. Як зазначив Марічук, для цих тварин комфортні умови або вже створені в зоопарку, або майже створені.

Він також повідомив, що покращуються показники народжуваності тварин. Так, минулого року вони склали 16,6% від загальної кількості тварин, тобто народилось 427 малюків. Кількість тварин, що загинули, - 171 або 6,5% від загальної кількості.

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Присутній на брифінгу Омельченко запевнив, що це краща ситуація за останні роки. Він запевнив, що контролює ситуацію в зоопарку і дуже переймається умовами утримання тварин. “Я в минулому році частіше тут був, ніж усе керівництво Києва”, - заявив Омельченко.

На його переконання, керівництву Києва не варто робити поспішних висновків щодо нинішнього директора зоопарку Євгена Кирилюка.

Він також звернув увагу, що навколо зоопарку склалась дуже напружена ситуація, і це шкодить закладу. Омельченко запропонував керівництву зоопарку проводити роботу як у трудовому колективі, так і з представниками ЗМІ, бути більш відкритими та більше спілкуватися з керівництвом Києва, іншими громадськими організаціями.

За його словами, ті корми, які він бачив у зоопарку, мають гарну якість і до них не може бути претензій. Омельченко повідомив, що телефонував чотирьом постачальникам кормів, і вони сказали, що їм “дитсадки менше голову морочать, ніж зоопарк”. “Все, що тут (харчування - УНІАН) по якості, не можу поки про кількість, бо не знаю, мабуть, вистачає. Але якість всього, що звозять сюди, не має сумніву”, - запевнив Омельченко.