Звільнена активістами будівля Київради досі не охороняється - опозиція

Звільнена активістами добу тому Київрада досі не охороняється владою.

Про це заявила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

За її словами, невідомі пошкодили двері до кабінету фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді. При цьому жодних ознак, що сталося проникнення в кабінет, немає, зазначила вона.

«З усього побаченого я можу зробити тільки один висновок - це інсинуація злому кабінету, для імітації невиконання мітингувальниками і опозицією домовленостей з владою про звільнення адмінбудівель», - прокоментувала подію Меліхова.

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«Спроба зламати кабінет фракції могла бути тільки з боку влади, тому що, я переконана, мітингувальникам це не потрібно. Адже за всі три місяці революції жодної спроби увірватися до нашого кабінету не було. І тільки після того, як будівлю було передано В. Макеєнку, хтось спробував до нас зайти?! Це дешевий театр», - заявила Меліхова.

Ніяких інших ознак вандалізму по відношенню до інших кабінетів на 7 поверсі будівлі Київради (де знаходиться кабінет фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді») виявлено не було, додала вона.

«Це не перша і, впевнена, не остання провокація з боку влади навколо Київради, адже влада не хоче виконувати домовленості. Якщо це не так, тоді чому будівлю Київради і КМДА, звільнену мітингувальниками добу тому, до цього часу не охороняють належним чином?», - наголосила Меліхова.

Як повідомлялося, 16 лютого протестувальники звільнили будівлю КМДА, кілька облдержадміністрацій та частину проїзду на вулиці Грушевського.

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