Звільнена активістами будівля Київради досі не охороняється - опозиція

14:58, 17 лютого 2014
Київ
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Спробу злому кабінету фракції «БЮТ-Батьківщина» після того, як будівлю було передано владі, Тетяна Меліхова називає "дешевим театром". 

Освобожденный активистами сутки тому назад Киевсовет до сих пор не охраняется властью

Звільнена активістами добу тому Київрада досі не охороняється владою.

Про це заявила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

За її словами, невідомі пошкодили двері до кабінету фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді. При цьому жодних ознак, що сталося проникнення в кабінет, немає, зазначила вона.

«З усього побаченого я можу зробити тільки один висновок - це інсинуація злому кабінету, для імітації невиконання мітингувальниками і опозицією домовленостей з владою про звільнення адмінбудівель», - прокоментувала подію Меліхова.

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«Спроба зламати кабінет фракції могла бути тільки з боку влади, тому що, я переконана, мітингувальникам це не потрібно. Адже за всі три місяці революції жодної спроби увірватися до нашого кабінету не було. І тільки після того, як будівлю було передано В. Макеєнку, хтось спробував до нас зайти?! Це дешевий театр», - заявила Меліхова.

Ніяких інших ознак вандалізму по відношенню до інших кабінетів на 7 поверсі будівлі Київради (де знаходиться кабінет фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді») виявлено не було, додала вона.

«Це не перша і, впевнена, не остання провокація з боку влади навколо Київради, адже влада не хоче виконувати домовленості. Якщо це не так, тоді чому будівлю Київради і КМДА, звільнену мітингувальниками добу тому, до цього часу не охороняють належним чином?», - наголосила Меліхова.

Як повідомлялося, 16 лютого протестувальники звільнили будівлю КМДА, кілька облдержадміністрацій та частину проїзду на вулиці Грушевського.

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