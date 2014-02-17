З Грушевського комунальники вивезли понад 100 машин сміття

Із частково розблокованої вулиці Грушевського в центрі Києва комунальники вивезли більше 100 машин сміття.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, учора, 16 лютого, на вулиці Грушевського міськими службами було частково розібрано барикади та організовано проїзд для автотранспорту. Заступнику голови КМДА Михайлу Костюку, який опікується питанням транспортної інфраструктури столиці, вдалося домовитися з протестувальниками не перешкоджати роботі комунальних служб. Аби сторонні не заважали роботі комунальників, активісти Євромайдану утворили кордон, відзначили в КМДА.

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Роботи розпочалися вчора в обід й тривали до 1-ї години ночі. Було залучено близько 30 одиниць техніки разом із самоскидами. Комунальники очистили вулицю від сажі, коліс, льоду й навіть помили її. Загалом було вивезено більше 100 машин сміття, йдеться в повідомленні.

Наразі вулиця Грушевського для проїзду розчищена. Разом із тим, там встановлені металеві ворота й облаштовано КПП, що було однією із вимог мітингувальників під час переговорів, додали в КМДА.

Наразі, за даними прес-служби, Костюк продовжує переговори з активістами щодо розблокування Паркової алеї. За його словами, техніка й комунальники готові й, у разі успішного звершення переговорного процесу, вони в будь-який момент зможуть одразу ж приступити до роботи.

Як повідомляв УНІАН, на вулиці Грушевського мітингувальники розібрали центральну частину барикад і побудували посередині проїжджої частини ворота.

Паркова алея, як і раніше, заблокована мішками зі снігом.

Також перекриті підходи до парламенту з вулиць Садової, Липської та Шовковичної.

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