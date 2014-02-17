Звільнену від мітингувальників Київраду закриють на дезінфекцію
Приміщення Київради і КМДА закриють на кілька днів на санобробку. З кожного району пришлють по десять двірників для прибирання будинку
"Тут все потрібно прибирати та піддавати санітарній обробці. Я поки не знаю скільки днів потрібно на те, щоб всі ці кошти подіяли і перестали бути шкідливими для людей. Зараз з кожного району пришлють по десять двірників і прибиральників, які будуть прибирати будинок", - сказав заступник голови КМДА Олександр Пузанов, пишуть «Вести».
Найбільше піддався розграбуванню третій поверх. Всі кабінети розкриті, зламані двері, речі розкидані.
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Нагадаємо, 29 січня парламент ухвалив законопроект про амністію заарештованих учасників масових акцій авторства депутата від Партії регіонів Юрія Мірошниченка. Однією з умов амністії було звільнення адмінбудівель.
Як повідомлялося, активісти Евромайдана, які з грудня перебували в будівлі Київської міськдержадміністрації, передали приміщення під контроль влади.
Звільнення КМДА є умовою дії прийнятого Верховною Радою в кінці січня закону про амністію.
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