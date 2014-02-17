Мітингувальники пішли з КМДА і залишили після себе гори сміття

Вчора близько 10-ї години ранку комендант будівлі на Хрещатику, 36 Руслан Андрійко біля центральбного входу до КМДА підписав з представником ОБСЄ, послом Швейцарії Крістіаном Шьоненбергером документ, за яким будівля передається під контроль ОБСЄ (Швейцарія зараз головує в ОБСЄ - УНІАН). Після цього відповідний акт підписав голова КМДА Володимир Макеєнко, фактично отримавши будівлю у підпорядкування столичної влади.

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Через деякий час після передачі будівлі влади, на 6 поверх КМДА увірвалися невідомі і влаштували в одному з кабінетів погром. Вночі 17 лютого радикально налаштовані члени рухів КУПР , Нарнія і Вікінги знову намагалися захопити будівлю КМДА і повернути її Майдану.