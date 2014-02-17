На вихідних у Києві згоріли 3 автомобілі

У столиці протягом 16-17 лютого горіли три автомобілі.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві, перший виклик про загоряння автомобіля був 16 лютого о 00:36 у Дніпровському районі. На проїжджій частині дороги по вул. Ентузіастів, 25, в припаркованому мікроавтобусом Opel Vivaro виникла пожежа. Через 20 хвилин пожежу було ліквідовано. Вогнем пошкоджено моторний відсік, колесо, лобове скло, фара, салон, панель приладів мікроавтобуса.

Наступний пожежа виникла о 15:56 у Подільському районі міста. На території гаражного кооперативу «Чайка» по вул. Новокостянтинівська загорівся автомобіль Chevrolet Aveo. В 16:27 рятувальники загасили полум'я, яке охопило моторний відсік, лакофарбне покриття, лобове скло, панель приладів і передні колеса автотранспорту.

Читайте такожУ Києві підпалили двері двох квартир

А вже 17 лютого о 03:15 печерські рятувальники виїхали на гасіння пожежі в автомобілі Mitsubishi Lancer, який стояв на узбіччі проїжджої частини дороги по вул. Підвисоцького, 18. В 03:29 вогонь ліквідували. Під дією високої температури вогонь пошкодив моторний відсік, бампер, ліве підкрилок, ліве переднє колесо.

Причини загорання та матеріальні збитки, завдані вогнем, встановлюються. Загиблих і постраждалих немає, повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава МВС Віталій Захарченко заявив, що міліція посилила патрулювання в Києві у зв'язку з масовими підпалами автомобілів.

Зокрема, тільки в ніч на 30 січня у Києвіневідомі підпалили більше 20 легкових автомобілів. У Штабі національного опору заявили, що спалені у Києві автомобілі належали учасникам Евромайдана.

МВС 1 лютого заявило про затримання в Києві громадянина Грузії, який підозрюється у підпалі автомобілів у столиці.