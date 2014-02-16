У Києві знову згорів автомобіль

Вночі з 15 на 16 лютого у Києві знову горів автомобіль

За повідомленнями очевидців, згорів мікроавтобус Opel, припаркований біля узбіччя дороги на вулиці Ентузіастів. Зокрема, практично повністю вигоріла передня частина автомобіля. Читайте такожУ Києві за добу горіли 8 автомобілівНа місце події прибули співробітники ДСНС і міліції. Близько 00:40 пожежу загасили. За попередніми даними, ніхто внаслідок НП не постраждав. Причина загоряння встановлюється.

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