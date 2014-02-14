У Києві відкрили пам'ятний знак воїнам-інтернаціоналістам

З нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану у Голосіївському районі Києва відбувся мітинг та відкриття першої черги пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам на розі вулиці Потєхіна та проспекту 40-річчя Жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, пам’ять про всіх воїнів-інтернаціоналістів, які загинули під час воєнних конфліктів та бойових дій на території інших держав, уособлює БМП, який свого часу пройшов воєнними дорогами Афганістану. З часом композицію пам’ятного знаку доповнять та облаштують прилеглу територію.

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У заході взяли участь заступник голови КМДА Віктор Корж, голова Голосіївської райдержадміністрації Юрій Курінний, священнослужителі, ветерани-учасники бойових дій на території інших держав, члени Спілки ветеранів-учасників бойових дій у Афганістані та на території інших держав Голосіївського району міста Києва.

На церемонії відкриття Корж зазначив, що міська влада робитиме все можливе, щоб підтримати воїнів-інтернаціоналістів, щоб поліпшити їхні житлові умови, допомогти з ліками та оздоровленням.

Як нагадали у прес-службі КМДА, 2014 рік проголошено Роком учасників бойових дій на території інших держав.