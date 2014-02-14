У Києві горіли ще 2 автомобілі

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві, перше повідомлення про загоряння рятувальники отримали об 11.25. У дворі 25-поверхового житлового будинку по Харківському шосе, 19-А, в припаркованому автомобілі Opel Vectra пожежа виникла через коротке замкнення електропроводів, йдеться в повідомленні. Об 11.40 вогнеборці ліквідували займання. Вогнем пошкоджено моторний відсік, елементи кузова легковика.

Друга пожежа виникла у Солом’янському районі міста. На узбіччі проїжджої частини дороги по просп. Перемоги, 45, через півгодини після того, як водій припаркував автівку Chevrolet Orlando, вона зайнялася. О 18:26 очевидці викликали на допомогу рятувальників. О 18:58 вогнеборці ліквідували загоряння. Вогнем пошкоджено моторний відсік, капот, передній бампер та крила автомобіля. Причина виникнення пожежі даного автотранспортного засобу встановлюється.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава МВС Віталій Захарченко заявляв, що правоохоронці посилили патрулювання в Києві у зв'язку з масовими підпалами автомобілів.

Зокрема, в ніч на 30 січня у Києві невідомі підпалили понад 20 легковиків. У Штабі національного спротиву заявили, що спалені у столиці Києві автівки належали учасникам Євромайдану.

МВС 1 лютого заявило про затримання у Києві громадянина Грузії, який підозрюється у підпалі автівок у столиці.