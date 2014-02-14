У КМДА невідомі зламали кабінет Гереги

Про це повідомив комендант Київради Руслан Андрієнко.

За словами коменданта, доступу до приміщень, де розташовані кабінети чиновників, звичайні мітингувальники не мають. "Туди мають доступ тільки самі чиновники. Ми вважаємо, що це провокація", - сказав він, пише «Сегодня».

У прес-службі Галини Гереги підтвердили факт нічного злому. Там також повідомили, що в КМДА вже написали заяву в міліцію.

Як повідомляв УНІАН, раніше невідомими були зламані двері в комору Київради, де зберігалися нагороди та медалі. Частина була вкрадена.