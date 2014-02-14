У Києві вночі евакуювали два вокзали через "замінування"

Як повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України на Південно-Західній залізниці, повідомлення про замінування надійшло о 2.35. Оскільки зловмисник не вказав, який саме залізничний вокзал заміновано, правоохоронцям у нічний час довелось евакуювати пасажирів з обох столичних вокзалів.

Слідчо-оперативні групи, що прибули на місце події, негайно розпочали евакуацію пасажирів, які перебували на територіях двох вокзалів. Загалом близько 400 людей залишили приміщення вокзалів.

Читайте такожАеропорт Київ у Жулянах замінували, відбувається евакуаціяПрацівники вибухотехнічної служби спільно з кінологами ретельно обстежили всі території і не виявили будь-яких вибухонебезпечних предметів.

За час обстеження затримки руху поїздів не допущено.

Як повідомив начальник Управління МВС України на Південно-Західній залізниці В'ячеслав Сокірко, інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тривають заходи зі встановлення та затриманню особи, яка здійснила хибне повідомлення.

«Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності підпадають під дію ст. 259 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років», - наголосив правоохоронець.