На двох вулицях у центрі Києва через аварію відсутнє газо- та електропостачання
19:31, 13 лютого 2014Київ
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У Києві через аварію на інженерних мережах відсутнє газо- та електропостачання на вулицях Інститутська та Шовковична.
У кількох будинках на Інститутській відключено світло
Про це повідомляє Дирекція комунікацій “Київенерго”.
Як зазначається, у зв'язку з пошкодженням на газопроводі в районі перехресть вулиць Інститутська та Шовковична, для безпечного виконання ремонтних робіт газового обладнання, «Київгаз» звернувся до “Київенерго” тимчасово відключити від електропостачання споживачів за адресами: вул. Інститутська, 17/5, вул. Шовковична, 3,5,7,9.
“Київенерго” обіцяє підключити всіх споживачів після завершення ремонтних робіт.
“Час ремонтних робіт буде залежати від складності пошкодження”, - зазначають в енергокомпанії та просять вибачення за тимчасові незручності.
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