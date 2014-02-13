На двох вулицях у центрі Києва через аварію відсутнє газо- та електропостачання

Про це повідомляє Дирекція комунікацій “Київенерго”.

Як зазначається, у зв'язку з пошкодженням на газопроводі в районі перехресть вулиць Інститутська та Шовковична, для безпечного виконання ремонтних робіт газового обладнання, «Київгаз» звернувся до “Київенерго” тимчасово відключити від електропостачання споживачів за адресами: вул. Інститутська, 17/5, вул. Шовковична, 3,5,7,9.

“Київенерго” обіцяє підключити всіх споживачів після завершення ремонтних робіт.

“Час ремонтних робіт буде залежати від складності пошкодження”, - зазначають в енергокомпанії та просять вибачення за тимчасові незручності.