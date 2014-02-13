КМДА запланувала виділити воїнам-інтернаціоналістам 32 квартири

Київ запланував виділити воїнам-інтернаціоналістам у 2014 році 32 квартири.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що для підтримки рівня життєзабезпечення ветеранів Афганістану органи соціального захисту проводять низку заходів.

За словами заступника голови КМДА Віктора Коржа, в межах виділених субвенцій із державного бюджету України забезпечуються пільги на житлово-комунальні послуги, а також на послуги зв’язку, санаторно-курортне лікування, ремонт квартир, забезпечення спецавтотранспортом тощо.

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«Афганці та воїни-інтернаціоналісти є однією з соціальних груп, якою першочергово має опікуватися міська влада. Насамперед, у планах на 2014 рік – збільшення фінансування громадського руху ветеранів Афганістану майже удвічі, поліпшення медичного забезпечення, санаторно-курортного лікування та інших складових. На реалізацію усіх міських планів також спрямовані й соціальні ініціативи Президента України, які є форматором соціальної політики та повсякденної роботи міськдержадміністрацій», – зазначив Корж.

Як повідомляв УНІАН, днями 22 воїнам-інтернаціоналістам було вручено повідомлення на отримання квартир від столичної влади.