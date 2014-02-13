УДАР: У трьох районах Києва створили Громадську варту, яка патрулює вулиці вночі

У Дніпровському районі Києва створено Громадську варту, яка вже розпочала нічні патрулювання. Раніше Варти було створено у Деснянському і Дарницькому районах столиці, повідомив заступник голови фракції “УДАР” у Київраді VI скликання Андрій Странніков.

“Громадська варта - це позапартійна і позаполітична структура. Небайдужі мешканці району, не зважаючи на різні політичні уподобання, об'єднались у добровільні дружини, щоби охороняти правопорядок на вулицях району, запобігати підпалам автівок та іншим безчинствам тітушок”, - сказав Андрій Странніков, повідомили УНІАН у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка".

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Депутат відзначив, що у Деснянському і Дарницькому районі вже діють Громадські варти, тож її створення у Дніпровському районі завершило процес формування добровільних загонів з охорони громадського порядку на Лівому березі Києва.

«Наразі Громадська варта Дніпровського району складає 14 автомобілів і півсотні громадян, які патрулюють вулиці району в нічний час. Я закликаю всіх активних мешканців району долучатися до лав Громадської варти, щоби разом оберігати спокій нашого з вами міста”, - зазначив Странніков.