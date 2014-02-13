У Києві невідомі кинули пляшку із займистою речовиною у Печерський райвідділок міліції

Про це повідомили УНІАН у Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

Силами працівників чергової частини, які були на добовому чергуванні, пожежу одразу було локалізовано.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Печерського райуправління київської міліції. Під час огляду місця пригоди правоохоронці вилучили кілька уламків скла від пивної пляшки з запахом бензину.

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У розмові з імовірними свідками міліціонери з'ясували, що приблизно о 23.45 декілька чоловіків підійшли до будівлі та кинули у стіну пляшку. Вона розбилася, після чого сталося загоряння.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до трьох років.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до вказаного злочину. Триває подальша перевірка.