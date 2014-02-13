Активісти Євромайдану встановлять в Києві пам’ятник яйцю

Як пояснюють організатори акції, члени Громадського сектора Євромайдану, встановлення пам’ятника відбудеться сьогодні о 14:00 год.

Пам’ятник зображатиме писанку з гутного скла, висотою близько півметра, розписану характерними та впізнаваними зображеннями зі всієї України, пише zaxid.net.

У Громадському секторі розповідають, що впродовж тисячоліть яйце–райце для наших пращурів уособлювало стислу концепцію всесвіту, довкілля, людей та стосунків між ними.

Вони також нагадали казку про «негідника, котрий думав, що в своїй жадібності та чиненні зла буде всесильним та вічним».

Організатори акції розказали, що «добро, після багатьох перешкод і невдач, забрало його силу, заховану в яйці, і восторжествувало. Імя цієї істоти – Кощій».

У деяких українських містах уже встановлені скульптури, які зображають розписані яйця.

«Український дім», де з'явиться чергова скульптура, був захоплений прихильниками опозиції в кінці січня.