Активісти Євромайдану встановлять в Києві пам’ятник яйцю

12:23, 13 лютого 2014
Київ
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Сьогодні в Українському домі відбудеться встановлення пам'ятника яйцю, яке символізує владу народу.

Активісти встановлять в Українському домі пам'ятник яйцю

Як пояснюють організатори акції, члени Громадського сектора Євромайдану, встановлення пам’ятника відбудеться сьогодні о 14:00 год.

Пам’ятник зображатиме писанку з гутного скла, висотою близько півметра, розписану характерними та впізнаваними зображеннями зі всієї України, пише zaxid.net.

У Громадському секторі розповідають, що впродовж тисячоліть яйце–райце для наших пращурів уособлювало стислу концепцію всесвіту, довкілля, людей та стосунків між ними.

Вони також нагадали казку про «негідника, котрий думав, що  в своїй жадібності та чиненні зла буде всесильним та вічним».

Організатори акції розказали, що «добро, після багатьох перешкод і невдач, забрало його силу, заховану в яйці, і восторжествувало. Імя цієї істоти – Кощій».

У деяких українських містах уже встановлені скульптури, які зображають розписані яйця.

«Український дім», де з'явиться чергова скульптура, був захоплений прихильниками опозиції в кінці січня.

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