У Києві звільнили ще 20 підозрюваних у заворушеннях на Грушевського - прокуратура

«Рішення столичних прокурорів клопотати про звільнення з-під варти вказаних осіб слід вважати черговим кроком правоохоронних органів, спрямованим на мирне урегулювання конфліктної ситуації у місті Києві», – повідомила керівник прес-служби прокуратури міста Києва Яна Соболевська.

Читайте такожНа виконання закону про амністію залишився тиждень - МВС Отже наразі запобіжні заходи не пов’язані з триманням під вартою застосовано до 60 підозрюваних у січневих масових заворушеннях у столиці, заявили в прокуратурі.