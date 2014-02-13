У Києві звільнили ще 20 підозрюваних у заворушеннях на Грушевського - прокуратура
10:23, 13 лютого 2014Київ
0
Вчора за клопотаннями прокурорів районні суди столиці винесли ухвали про зміну запобіжного заходу ще 20 підозрюваним у масових заворушеннях на вулиці Грушевського з тримання під вартою на домашній арешт та особисте зобов’язання.
20 підозрюваним суд змінив запобіжні заходи / Фото : an.od.court.gov.ua
«Рішення столичних прокурорів клопотати про звільнення з-під варти вказаних осіб слід вважати черговим кроком правоохоронних органів, спрямованим на мирне урегулювання конфліктної ситуації у місті Києві», – повідомила керівник прес-служби прокуратури міста Києва Яна Соболевська.
Читайте такожНа виконання закону про амністію залишився тиждень - МВС Отже наразі запобіжні заходи не пов’язані з триманням під вартою застосовано до 60 підозрюваних у січневих масових заворушеннях у столиці, заявили в прокуратурі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter