У Києві звільнили ще 20 підозрюваних у заворушеннях на Грушевського - прокуратура

10:23, 13 лютого 2014
Київ
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Вчора за клопотаннями прокурорів районні суди столиці винесли ухвали про зміну запобіжного заходу ще 20 підозрюваним у масових заворушеннях на вулиці Грушевського з тримання під вартою на домашній арешт та особисте зобов’язання.

суд / Фото / an.od.court.gov.ua

«Рішення столичних прокурорів клопотати про звільнення з-під варти вказаних осіб слід вважати черговим кроком правоохоронних органів, спрямованим на мирне урегулювання конфліктної ситуації у місті Києві», – повідомила керівник прес-служби прокуратури міста Києва Яна Соболевська.

Читайте такожНа виконання закону про амністію залишився тиждень - МВС Отже наразі запобіжні заходи не пов’язані з триманням під вартою застосовано до 60 підозрюваних у січневих масових заворушеннях у столиці, заявили в прокуратурі.

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