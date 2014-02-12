ДАІ Києва закликає водіїв бути обережними на дорозі у найближчі три дні

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю столичного управління ДАІ, за даними Гідромецентру, з 13 по 15 лютого на території Києва дощитиме, також спостерігатиметься туман.

Всі ці чинники значно ускладнюють умови для руху транспортних засобів і можуть спричинити виникнення аварійних ситуацій і ДТП, застерігають в ДАІ.

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У зв’язку з цим столична Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням бути максимально уважними та обережними під час руху в несприятливих погодних умовах, неухильно дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції руху. Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до втрати контролю над автомобілем.

ДАІ також нагадує, що в умовах недостатньої видимості (опади, туман, тощо) необхідно пересуватися з включеним ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями; максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду.