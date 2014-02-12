Правозахисники вважають нелегітимною амністію Сівковича і Попова

Про це УНІАН повідомили в Комісії з розслідування порушень прав людини в Україні.

«Повідомлення про звільнення від відповідальності Сівковича та Попова та інших осіб за розгін і катування студентів 30 листопада є спробою держави офіційно визнати себе безвідповідальною. Але поки держава існує, вона не може зняти відповідальність зі своїх офіційних осіб. Тому дане рішення — нелегітимне», - сказав Сірий.

Він пояснив, що держава не може знімати з себе відповідальність за належне виконання правоохоронної та безпекової функції.

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«Важливо розуміти, що держава вправі змінити відповідальність або зняти відповідальність з приватних осіб, зокрема з протестувальників, але за жодних умов — ані за обставин надзвичайних ситуацій, ані за військових обставин — держава не вправі з себе знімати відповідальність за належне виконання правоохоронної та безпекової функції», - сказав Сірий.

Він наголосив, що події 30 листопада, а саме - побиття студентів, визнані злочинною дією держави як в Україні, так і за кордоном, в тому числі, тому що ці дії очевидні: вони зняті на відео, задокументовані і є багато свідків тих подій.

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«Ці дії як злочинні оцінив публічно і Президент України, і генпрокурор. Тобто, жодних сумнівів немає в тому, що з боку держави, агентами держави, офіційними особами держави було вчинено злочин проти мирних протестувальників», - вважає Сірий.

За його словами, держава може зняти підозру з посадової особи Попова і перекласти підозру на іншу офіційну особу, але вона не може зняти відповідальність з усіх офіційних осіб, «тоді вона знімає відповідальність з себе самої, а це неможливо, поки вона існує як держава».

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

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14 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступнику секретаря РНБО Сівковичу, голові КМДА Попову, начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

Cьогодні, 12 лютого, газета «Сегодня» з посиланням на джерела повідомила, що кримінальне провадження щодо Попова та Сівковича було закрито Печерським судом Києва 7 лютого 2014 року.

Пізніше в прокуратурі Києві підтвердили цю інформацію, уточнивши, що суд закрив кримінальне провадження стосовно Попова, Сівковича, Коряка та Федчука на підставі закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань.

*** Комісія з розслідування порушень прав людини в Україні створена 27 січня 2014 року. Її діяльність спрямована на розслідування порушень прав людини під час реалізації громадянами права на мирні зібрання, починаючи з 30 листопада 2013 року.