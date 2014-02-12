КМДА продовжить оренду кінотеатру "Жовтень" на три роки

Днями в місті зновуспалахнув скандал навколо кінотеатру «Жовтень», який, на думку його керівництва, намагаються виселити із займаного приміщення на Подолі, пише "Сьогодні".

У понеділок представники КМДА зустрілися з компанією «Кіноман», яка вже багато років орендує приміщення кінотеатру «Жовтень», і домовилися продовжити йому оренду.

«Нам вдалося досягти компромісу. Зараз Департамент комунальної власності КМДА готує проект рішення Київради про укладення нового договору оренди, який ми укладемо на три роки», - розповів «Сегодня» заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

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Міська влада переконана, що тепер конфлікт з кінотеатром вичерпано. «Орендар залишається працювати в приміщенні «Жовтня», а місто отримує справедливу ціну», - пояснив Олександр Пузанов і нагадав, що для кінотеатру буде встановлена пільгова орендна ставка, оскільки мова йде про заклад культури.

Директор кінотеатру «Жовтень» Людмила Горделадзе вважає, що про закінчення конфлікту можна буде говорити, коли Київрада прийме рішення і підготує новий договір. Так, зустріч з представниками КМДА відбулася, і нам пообіцяли владнати конфлікт. Але не ми його починали, ми справно платили орендну плату. Втім, якщо все буде так, як обіцяють у мерії, то ми будемо тільки раді», - каже Горделадзе.