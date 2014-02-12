Платні стоянки в Києві стали відмовлятися від авто з львівськими номерами
Паркувальники стверджують, що надивилися ТБ і тепер не хочуть проблем. Водії підозрюють, охоронців майданчиків просто попередили.
Після того як столичні паркувальники почали піднімати ціни за свої послуги, нібито мотивуючи це тим, що на стоянках зараз наплив бажаючих і місць на всіх не вистачає, у охоронців парковок з'явилася ще одна умова.
Все більше нічних сторожів не хочуть брати до себе на майданчики автомобілі з реєстрацією західних областей, пояснюючи це тим, що за ними у місті йде полювання, а проблеми нікому не потрібні, пише FirstGear.
«Хотів залишити свій Хюндай на платній стоянці. Парковшик спершу знайшов мені місце, а коли подивився на номери машини, раптом згадав, що місць у нього немає. Мовляв, їдь на інший майданчик, шукай там», - розповів один з водіїв.
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«Я йому кажу, ну так в тебе ж повно місця, постав хоч біля паркану. Коли розговорилися, чоловік зізнався, що господар паркування рекомендував не брати на зберігання машини з номерами західних областей. Їх найчастіше палять. А з-за однією, при такій щільності машин, можуть згоріти все», - додав він.
Як пише видання, аналогічна історія сталася з уродженцем Тернополя, який мешкає в Києві, Олексієм Гордієнко. Чоловік кілька місяців ставив свою машину на стоянці неподалік від станції метро Нивки. Але в суботу виявилося, для його «десятки» місця більше немає.
«Паркувальник мені чесно зізнався, що на моє місце поставив київську машину. Територія паркування обтягнута сіткою рабицею, і все прекрасно проглядається перехожими. Паркувальник боїться, що на мою машину хтось кине «коктейль Молотова». Номери у мене тернопільські», - розповів власник авто.
За словами Олексія, паркувальники не стали виганяти клієнтів з території за своєю ініціативою. Прийшло розпорядження від керівництва, або ж паркувальників хтось попередив про можливі неприємності.
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні за офіційними даними, у Києві згоріли вже 60 автомобілів, підпали яких доведені офіційно. У загальній складності з різних причин з початку цього року згоріли вже 123 автомобіля.