Платні стоянки в Києві стали відмовлятися від авто з львівськими номерами

Після того як столичні паркувальники почали піднімати ціни за свої послуги, нібито мотивуючи це тим, що на стоянках зараз наплив бажаючих і місць на всіх не вистачає, у охоронців парковок з'явилася ще одна умова.

Все більше нічних сторожів не хочуть брати до себе на майданчики автомобілі з реєстрацією західних областей, пояснюючи це тим, що за ними у місті йде полювання, а проблеми нікому не потрібні, пише FirstGear.

«Хотів залишити свій Хюндай на платній стоянці. Парковшик спершу знайшов мені місце, а коли подивився на номери машини, раптом згадав, що місць у нього немає. Мовляв, їдь на інший майданчик, шукай там», - розповів один з водіїв.

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«Я йому кажу, ну так в тебе ж повно місця, постав хоч біля паркану. Коли розговорилися, чоловік зізнався, що господар паркування рекомендував не брати на зберігання машини з номерами західних областей. Їх найчастіше палять. А з-за однією, при такій щільності машин, можуть згоріти все», - додав він.

Як пише видання, аналогічна історія сталася з уродженцем Тернополя, який мешкає в Києві, Олексієм Гордієнко. Чоловік кілька місяців ставив свою машину на стоянці неподалік від станції метро Нивки. Але в суботу виявилося, для його «десятки» місця більше немає.

«Паркувальник мені чесно зізнався, що на моє місце поставив київську машину. Територія паркування обтягнута сіткою рабицею, і все прекрасно проглядається перехожими. Паркувальник боїться, що на мою машину хтось кине «коктейль Молотова». Номери у мене тернопільські», - розповів власник авто.

За словами Олексія, паркувальники не стали виганяти клієнтів з території за своєю ініціативою. Прийшло розпорядження від керівництва, або ж паркувальників хтось попередив про можливі неприємності.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні за офіційними даними, у Києві згоріли вже 60 автомобілів, підпали яких доведені офіційно. У загальній складності з різних причин з початку цього року згоріли вже 123 автомобіля.