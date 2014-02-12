У Києві відкривається новий візовий центр Великої Британії.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України щодо змін у процесі отримання британських віз в Україні.

Зокрема, як зазначили в МЗС України, за інформацією Посольства Великої Британії в Україні, починаючи з вересня 2013 року, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії передало контракти на отримання візових документів компаніям «Teleperformance Ltd» та «VFS Global».

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У цьому зв’язку 26 лютого ц.р. компанія «Teleperformance Ltd» відкриває новий Візовий центр у Києві за адресою: вул. Глибочицька 4. Візовий центр працюватиме з понеділка по п’ятницю з 08.30 до 15.30.

«Новий візовий центр дозволить оптимізувати процес отримання візи до Великої Британії та зробити процедуру подачі документів більш зручною для громадян України», - запевняють в МЗС.