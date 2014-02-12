КМДА починає реєстрацію кіосків за новою схемою розміщення

Київська державна міська адміністрація розпочинає прийом заяв щодо встановлення тимчасових споруд у відповідності до затвердженої в грудні минулого року Комплексної схеми розміщення ТС торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Як зазначається в повідомленні, заявки підприємців розглядатиме спеціальна комісія, створена розпорядженням КМДА № 2354 від 30 грудня 2013 р. До складу комісії увійшли представники структурних підрозділів міськдержадміністрації, представники районних в Києві держадміністрацій та депутати Київської міської ради.

Для зручного та швидкого оформлення заяв створено спеціальний веб-портал розміщення ТС, який інтегровано у міську інформаційно-аналітичну систему «Містобудівний кадастр Києва» http://mkk.kga.gov.ua/.

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Як запевняє заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Андрій Вавриш, наразі максимально спрощено процедуру оформлення дозвільних документів. “При реєстрації через веб-портал ТС, заявка оформлюється практично у автоматичному режимі. Заявнику потрібно лише вибрати тип та архітип кіоску і додати деяку інформацію про себе. При цьому процес реєстрації займає декілька хвилин. Крім того, документи подаватимуться у електронному вигляді, що, безумовно, спростить формування та наповнення системи містобудівного кадастру», - прокоментував він.

“Після реєстрації та оформлення заявок через веб-портал до Міського дозвільного центру достатньо подати лише роздруковану заявку”, - додав Вавриш.

Після опрацювання документів та ухвалення комісією позитивного рішення, заявнику надається висновок про відповідність намірів з мінімальним переліком умов, у тому числі сплата пайової участі з утримання об’єктів благоустрою.

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Термін отримання висновку становить 10 днів. Стільки ж часу знадобиться, щоб оформити паспорт прив’язки відповідно до порядку, визначеного наказом Мінрегіону № 244 від 21.10.2011 року.

Паспорт прив’язки видається строком на 5 років. А термін дії документу залежатиме від наявної сплати за договором пайової участі.

Як зазнають в Департаменті, при реєстрації через веб-портал заявник має можливість безкоштовно оформити додаткову заявку на отримання топографічних матеріалів М 1:500 для оцінки, аналізу та попереднього визначення місця розташування тимчасової споруди. Відповідні матеріали надаватимуться у Департаменті містобудування та архітектури протягом 10-15 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, Комплексна схема розміщення тимчасових споруд затверджена розпорядженням КМДА № 2251 від 13.12.2013 р. Нею визначено, що ТС будуть розміщуватись у конкретно визначених місцях з урахуванням встановлених мінімальних відстаней до об’єктів пам‘ятно-охоронного значення, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, державних та муніципальних установ.

Крім того, Комплексна схема стане складовою частиною Містобудівного кадастру Києва, що дає змогу вести облік тимчасових споруд на рівні з іншими містобудівними об’єктами.