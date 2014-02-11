У МВС спростовують інформацію ЗМІ про можливість введення пропусків у центр Києва

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

“Ви знаєте, я навіть не хочу на цю тему щось казати. Я не хочу коментувати всіляку нісенітницю, яку хтось продукує”, - сказав він.

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Сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація, що з наступного тижня планують застосувати особливий режим пересування центром Києва. На затвердження Кабінету міністрів передано "перелік територій та вулиць у м.Києві, на яких застосовують додаткові заходи захисту безпеки громадян", повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела у Міністерстві внутрішніх справ.