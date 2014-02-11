Погода в Києві на завтра, 12 лютого
17:25, 11 лютого 2014Київ
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У середу, 12 лютого, протягом дня буде стояти похмура погода, невеликий дощ очікується ближче до вечора.
В Києві дощ
Вночі на стовпчику термометра буде близько -1 градусів, але відчуватися буде як -3 морозу, повідомляє Meteoprog. Вдень повітря прогріється до +5 градуси тепла, до вечора на стовпчику термометра буде +4 вище нуля. Вітер південний 2-4 м/с.
Наприкінці тижня невеликий, але затяжний дощ очікується в п'ятницю. Вдень потеплішає до +6 градусів тепла, нічні показники будуть близько +1...+3 градусів вище нуля.
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