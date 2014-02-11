ЗМІ: У центрі Києва з наступного тижня хочуть ввести особливий режим

На затвердження Кабінету міністрів передано "перелік територій та вулиць у м.Києві, на яких застосовують додаткові заходи захисту безпеки громадян".

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела у Міністерстві внутрішніх справ.

Список місць, які співробітники МВС візьмуть під додатковий контроль, за твердженням джерела, є доповненням до раніше прийнятої постанови уряду №14.

Документ має закритий характер. Сенс терміну "додаткові заходи захисту безпеки громадян" в ньому не розшифровують. Згідно з поясненнями джерела, на територіях та вулицях, прилеглих до заблокованого урядового кварталу, буде введено спеціальний режим пересування. Як стверджує інформатор ZN.UA, документ є спробою узаконити право співробітників МВС:

- перекривати столичні вулиці;

- обмежувати свободу пересування громадян у центрі столиці;

- затримувати осіб, які, на думку правоохоронців, "загрожують безпеці громадян".

Читайте такожКучма: Надзвичайний стан призведе до великої крові

Під останню категорію можуть потрапити, наприклад, люди в касках або камуфляжі; громадяни з прапорами чи транспарантами; особи, що пересуваються групами тощо.

Планується, що перелік вулиць буде затверджено Кабміном найближчим часом. За деякими даними, застосовувати особливий режим планують з початку наступного тижня, після закінчення терміну, зазначеного в так званому "законі про заручників".

Нагадаємо, що до 17 лютого опозиції наказано звільнити адміністративні будівлі в Києві та регіонах, а також деблокувати столичну вулицю Грушевського.