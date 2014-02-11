Гроші на реконструкцію Бортницької станції аерації попросять у Японії

Україна має намір залучити у Японії 7,5 млрд грн для реконструкції Бортницької станції аерації, устаткування якої практично повністю зношене, повідомив журналістам у ході робочої виїзної наради заступник генерального директора "Київводоканалу" Андрій Білик.

"КМДА і "Київводоканал" за підтримки уряду проводять роботи із залучення кредиту від уряду Японії в сумі 7,5 млрд грн", - сказав Білик.

За його словами, зараз японське агентство міжнародної співпраці JICA вивчає проектно-кошторисну документацію з реконструкції Бортницької станції аерації.

"Зараз проект пройшов державну експертизу і має бути затверджений у Кабінеті міністрів України", - уточнив він.

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За його словами, комплексну реконструкцію Бортницької станції аерації планується здійснити у дві черги, кожна з яких передбачає п'ять пускових комплексів, що забезпечують безперебійну роботу станції і якісне очищення води. Термін реалізації проекту - 7,5 років.

Водночас, присутній на нараді віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул доручив профільним міністерствам прискорити подачу готового проекту для затвердження в Кабінет міністрів України.

"Прискорюємося в роботі з японським міжнародним фінансовим агентством... Щойно стануть кращими погодні умови, ми повинні почати форсовано працювати", - сказав Вілкул і при цьому додав, що на станції аерації запроваджено цілодобове спостереження за станом намивних мулових полів для запобігання їх прориву.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України в жовтні 2013 року повідомив про наміри затвердити План першочергових заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям техногенного характеру на Бортницькій станції аерації в Києві, що передбачає виконання комплексу будівельних робіт на загальну суму 7,8 млрд грн.

Зокрема, план передбачає проектування, реконструкцію і будівництво об'єктів і споруд Бортницької станції аерації, які перебувають в аварійному стані, фактично повністю зношені і не відповідають технічним характеристикам для їх належної експлуатації.

В рамках підготовки до реконструкції Бортницької станції аерації наприкінці серпня 2013 року відбулася зустріч представників компаній «Київводоканал» і «Київпроект» з робочою групою фахівців японського агентства міжнародної співпраці JICA. Також повідомлялося, що агентство почало чотиримісячний етап детального дослідження проекту реконструкції станції і стану очисних споруд, після чого буде вирішено питання надання допомоги з боку уряду Японії.