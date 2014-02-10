Макеєнко пообіцяв відкликати позов про заборону акцій та відновити райради - опозиція
Представники Загальних зборів киян зустрілися із головою КМДА, озвучили свої вимоги та досягли низки домовленостей.
Київська міська державна адміністрація подасть заяву про відмову від позову, на підставі якого Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення мирних заходів у центрі столиці до 8 березня цього року.
Про це повідомив народний депутат, голова Київської міської парторганізації «Батьківщина» Юрій Одарченко після зустрічі представників Загальних зборів киян - народних депутатів України Олександра Чорноволенка, Наталії Новак, депутатів Київської міської ради Тетяни Меліхової, Олександра Клюса - із головою КМДА Володимиром Макеєнком.
«Ми озвучили вимоги зборів, які пройшли 8 лютого у Київраді. Макеєнко погодився із необхідністю йти на компроміси. Так, він обіцяв найближчим часом подати заяву про відмову від позову, на підставі якого Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив проведення мирних заходів у центрі Києва до 8 березня цього року», - відзначив депутат, повідомили УНІАН у прес-службі Київської «Батьківщини».
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Також, за словами Одарченка, голова КМДА погодився із необхідністю відновлення місцевого самоврядування в місті Києві – проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради», - зазначив депутат.
Крім того, підкреслив Одарченко, в ході зустрічі було досягнуто домовленості, що на найближчій сесії Київради буде проголосований проект рішення про відновлення районних у Києві рад.
Як повідомлялося, Загальні збори киян, які відбулися у приміщенні Київради 8 лютого, ухвалили резолюцію, у якій вимагають звільнення всіх політичних в'язнів, призначення місцевих виборів, відновлення діяльності районних рад та припинення податкової дискримінації у Києві.
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Так, Загальні збори киян вимагають від влади ухвалення ряду рішень і постанов, серед яких: проект постанови про призначення на 13 квітня позачергових виборів Київського міського голови та Київради; проект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо зарахування 100% податку на доходи фізичних осіб та 20% податку на доходи підприємств до бюджету Києва); проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо утворення виконавчих комітетів обласних, районних рад в місті Києві та районах Києва»; проект рішення «Про управління районами міста Києва», який передбачає відновлення 10-ти районних рад у столиці, визначення їх чисельного складу та призначення виборів до них вже через 60 днів з дня прийняття рішення.