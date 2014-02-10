Макеєнко пообіцяв відкликати позов про заборону акцій та відновити райради - опозиція

Київська міська державна адміністрація подасть заяву про відмову від позову, на підставі якого Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення мирних заходів у центрі столиці до 8 березня цього року.

Про це повідомив народний депутат, голова Київської міської парторганізації «Батьківщина» Юрій Одарченко після зустрічі представників Загальних зборів киян - народних депутатів України Олександра Чорноволенка, Наталії Новак, депутатів Київської міської ради Тетяни Меліхової, Олександра Клюса - із головою КМДА Володимиром Макеєнком.

«Ми озвучили вимоги зборів, які пройшли 8 лютого у Київраді. Макеєнко погодився із необхідністю йти на компроміси. Так, він обіцяв найближчим часом подати заяву про відмову від позову, на підставі якого Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив проведення мирних заходів у центрі Києва до 8 березня цього року», - відзначив депутат, повідомили УНІАН у прес-службі Київської «Батьківщини».

Читайте такожОпозиція закликає Київраду створити райради та призначити дату виборів

Також, за словами Одарченка, голова КМДА погодився із необхідністю відновлення місцевого самоврядування в місті Києві – проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради», - зазначив депутат.

Крім того, підкреслив Одарченко, в ході зустрічі було досягнуто домовленості, що на найближчій сесії Київради буде проголосований проект рішення про відновлення районних у Києві рад.

Як повідомлялося, Загальні збори киян, які відбулися у приміщенні Київради 8 лютого, ухвалили резолюцію, у якій вимагають звільнення всіх політичних в'язнів, призначення місцевих виборів, відновлення діяльності районних рад та припинення податкової дискримінації у Києві.

Читайте такожМакеєнко не виключає, що балотуватиметься у мери Києва

Так, Загальні збори киян вимагають від влади ухвалення ряду рішень і постанов, серед яких: проект постанови про призначення на 13 квітня позачергових виборів Київського міського голови та Київради; проект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо зарахування 100% податку на доходи фізичних осіб та 20% податку на доходи підприємств до бюджету Києва); проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо утворення виконавчих комітетів обласних, районних рад в місті Києві та районах Києва»; проект рішення «Про управління районами міста Києва», який передбачає відновлення 10-ти районних рад у столиці, визначення їх чисельного складу та призначення виборів до них вже через 60 днів з дня прийняття рішення.