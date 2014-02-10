За ремонт труб КМДА хоче віддати «Київенерго» енергетичні об'єкти

Київська влада хоче компенсувати енергетичними об'єктами, а не коштами з бюджету, витрати ПАТ “Київенерго” на ремонт водопровідно- та тепломереж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв'ю журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

“Ми зараз розглядаємо питання стосовно розрахунку з «Київенерго» невід'ємним майном за те, скільки коштів вона вклала у перекладання наших труб. Труби залишаються у власності міста, а ми щось взамін з електроенергетики на таку ж суму передаємо “Київенерго” у власність, щоб не платити з бюджету йому кошти за це поліпшення”, - пояснив Голубченко.

За його словами, таке рішення має підтримати сесія Київради.

“Як тільки “Київенерго” отримає таке рішення сесії, вона повірить в те, що з нею розраховуються і на наступний рік закладе набагато більше. Вона навіть кредити візьме”, - вважає Голубченко.

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Він зазначив, що “Київенерго” вигідно віддавати столиці у власність покращені мережі, а собі брати енергетичні об'єкти.

“Бо “Київенерго” більше налаштована в своєму бізнесі саме на електричну складову, а не на теплову. Тому таким чином можна з нею працювати. Ну і потрібно з “Київенерго” продовжувати роботу, щоб вона стала виконавцем послуг з виробництва та подачі гарячої води та тепла”, - зазначив Голубченко.

Він повідомив, що цього року в Києві планується здійснити заміну труб на 100 млн грн.

Також Голубченко повідомив, що “слабким місцем” під час опалювального сезону цього року є недотримання температурного режиму компанією “Київенерго”. “А контролюємо ми його погано”, - зазначив Голубченко. За його словами, наразі буде посилено роботу з контролю за температурою теплоносія, що подається в мережі. Також буде зібрано матеріали районними адміністраціями щодо недотримання температурного режиму в попередні місяці опалювального сезону. Згідно з цими даними, за словами Голубченка, можна буде зробити перерахунки по платежах “Київенерго”, що виставлені.

“Якщо компанія зрозуміє, що ми можемо це контролювати, ситуація зміниться на краще. Там є питання ЖЕКів, - десь засмічені батареї, але є й питання “Київенерго”, - сказав Голубченко щодо зафіксованих фактів ледь теплих батарей у домівках киян.