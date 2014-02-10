Заборгованість Києва за спожитий газ становить 3,6 млрд грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту житлово-комунального господарства КМДА Дмитро Новицький.

Він повідомив, що постановою Кабміну Києву передбачено субвенцію на погашення різниці в тарифах в розмірі 3,194 млрд грн. За словами Новицького, наразі вже погоджено погашення на суму близько 2 млрд грн за рахунок зазначеної субвенції. “Ми очікуємо, що найближчим часом заборгованість цю буде погашено. Але залишається 1,5 млрд грн, які треба знайти якомога скоріше”, - зазначив Новицький. Керівник Департаменту зазначив, що певну частину цього боргу можна погасити коштами субвенції, про яку вже йшлося, згідно з постановою Кабміну, а решту - за рахунок боргів ЖЕКів, що складають 830 млн грн, в тому числі борги населення - 576 млн грн.

Читайте такожБорг «Нафтогазу» за газ становить $3,3 млрд - «Газпром»Новицький повідомив, що районні адміністрації наразі проводять роботу з повернення цих боргів ЖЕКів через судові інстанції.

Зі свого боку перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, коментуючи ці борги, сказав журналістам, що місто планує 600 млн грн відпрацювати найближчим часом і таким чином погасити частину боргу, що залишиться. А щодо решти коштів, то, за його словами, питання буде вирішуватись.

Як повідомляв УНІАН, загальний борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за поставлений природний газ у 2013 році і січні 2014 року становить 3,29 млрд дол.

16 січня ц. р. на селекторній нараді в Кабінеті міністрів перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Валентин Франчук повідомив, що підприємства теплокомуненерго, станом на січень 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 24,8 млрд грн за спожитий газ за останні три роки. «За 2011 рік підприємства теплокомуненерго заборгували НАК «Нафтогаз України» 1,6 млрд грн, за 2012 рік - 5,3 млрд грн, за 2013 рік - 14,9 млрд грн. У цілому ж, загальна заборгованість підприємств ТКЕ становить 24,8 млрд грн», - сказав Франчук.

При цьому, станом на 3 лютого 2014 року, заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становила вже майже 27 млрд грн.

5 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вкотре звернулася до підприємств теплокомуненерго з проханням погасити борг у розмірі 27 млрд грн за спожитий газ, в іншому разі компанія погрожує блокуванням рахунків злісних неплатників.

Водночас, компанія не називає цих неплатників.