У Києві згоріли два вантажні автомобілі

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Києві, перший виклик надійшов об 11.17 з Шевченківського району, де по вул. Лук’янівській, 14, на проїжджій частині дороги зайнявся автомобіль Mercedes Sprinter.

Рятувальники ліквідували загоряння автомобіля об 11:38. Вигорів салон, а також попсоване лакофарбове покриття автотранспортного засобу.

Того ж дня о 19.53 в Оболонському районі обабіч дороги загорівся ще один автомобіль - Iveco. Вже о 20:04 рятувальники загасили вогонь. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені моторний відсік, капот та лакофарбове покриття автомобіля.

Попередньо причиною пожежі експерти визначають коротке замкнення, зазначили в ДСНС.

Ніхто не постраждав.