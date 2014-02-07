Київавтодор почав ремонтувати дороги

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, протягом дня працівники КП ШЕУ районів виконували роботи з ліквідації аварійно-небезпечної ямковості на вулично-шляховій мережі Києва. Дорожні бригади використовували литий асфальтобетон. В цілому обсяги виконаних робіт склали понад 700 кв. м.

Роботи розпочато з найбільш проблемних місць, де глибина ям перевищувала 4 см.

Так, у Голосіївському районі бригади працювали на вулицях Васильківській, Вільямса, Якубовського, Саперно-Слобідській, на проспектах Науки і Червонозоряному.

Читайте такожСтало відомо, хто малює Попова на ямах КиєваУ Дарницькому районі ямковість ліквідували на Дніпровській набережній.

У Деснянському районі роботи виконувалися за адресами: вул. Електротехнічна, Братиславська, Червоногвардійська, Т. Драйзера, Шолом-Алейхема, Кіото (від з'їзду з Броварського просп. до виїзду на шляхопровід через Броварський просп.) та ін.

У Дніпровському районі роботи проводилися на Броварському проспекті та Гагаріна, а також на вулицях Миру, Будівельників, Сиваській, Хорольскій.

В Оболонському районі ямковість ліквідували на вулицях Богатирській, Маршала Тимошенко, С. Скляренка, Автозаводській, Героїв Дніпра, Малиновського та інших.

У Печерському районі асфальтобетон укладали на таких ділянках: вул. Кутузова, вул. Кургановская, бульв. Дружби народів, зокрема, виїзд з бульв. Дружби народів на вул. Кіквідзе.

У Подільському районі бригади працювали на вулицях: Електриків, Костянтинівській, Нижній і Верхній Вал, Фрунзе, а в Святошинському районі - на Кільцевій дорозі, вул. М. Трублаїні, 9 Травня, Симиренка, Тулузи.

У Солом'янському районі ямковість ліквідували на вул. Нова дорога та вул. Волинській.

У Шевченківському районі роботи виконувалися за адресами: вул. Петлюри С., Лук'янівська, Зоологічна, Мельникова, Дегтярівська, на розі Т. Шамрила, Сім'ї Хохлових, Ярославів Вал (на розі Володимирської), на бульв. Т. Шевченка та ін.

Крім того, працівники підприємства «Киевавтошляхмист» виконували роботи з ліквідації ямковості на ряді шляхопроводів і мостів столиці. Зокрема, бригади працювали на Південному мостовому переході, Московському мосту, шляхопроводі біля станцій метро «Святошин» і «Берестейська», на естакадою біля станції метро «Шулявська», Індустріальному шляхопроводі і Гаванському мосту та ін.