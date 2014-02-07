Опозиція зареєструвала у ВР проект постанови про вибори в Києві

Тексту проекту постанови на сайті ВР поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше народні депутати від фракції "Батьківщина" Леонід Ємець та Олександр Бригинець своїм проектом постанови пропонували призначити позачергові вибори депутатів Київської міської ради та Київського міського голови на 20 квітня.

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Крім того, депутати від "Батьківщини" Олександр Чорноволенко, Юрій Одарченко і Степан Курпіль пропонували парламенту призначити позачергові вибори міського голови Києва і депутатів Київради на 6 квітня.

Як відомо, Київ залишається без мера з червня 2012 року, коли Леонід Черновецький подав у відставку.