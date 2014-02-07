ПР дала 340 тис. грн на відновлення Маріїнського парку - КМДА

Міська організація Партії регіонів виплатила 340 тис. грн за відновлювальні роботи, які здійснював “Київзеленбуд” після масових заходів Антимайдану в Маріїнському парку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

“На минулому тижні ті 340 тис. грн, які повинні були за Маріїнський парк заплатити, “Київзеленбуду” проплачені. І “Київзеленбуд” їх отримав. “Київзеленбуд” виконав певні роботи по наведенню порядку в Маріїнському парку і порахував - це 340 тис. - й отримав ці кошти. Це Партія регіонів міська взяла на себе відповідальність і перерахувала зі своїх внесків 340 тис.”, - сказав Голубченко.

Він додав, що розраховує на такі ж дії опозиційних партій стосовно відновлення території Майдану.

“Я б хотів, щоб точно так перерахували партії "Свобода", "УДАР" і "Батьківщина”. Якщо вони свою частку перерахують, то це й будуть спонсорські кошти. Де вони ці кошти візьмуть, це їхнє питання. Може, їм спонсори і дадуть. Але кожен свою шкоду повинен відшкодувати", - сказав Голубченко.

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За його словами, зараз важко оцінити збитки, завдані будівлі КМДА на Хрещатику, а також кошти, необхідні на відновлення Хрещатика та вулиці Грушевського, оскільки там залишаються мітингувальники.

Попередньо, як повідомив Голубченко, у бюджет закладено 20 млн грн для ремонтних робіт в будівлі КМДА.

“Закладено це, виходячи із приблизних оцінок. Сума ця підлягає коригуванню. Я не знаю, скільки потрібно буде коштів. Там були наші працівники. Вони обійшли, прийшли і сказали, що, може 15, може 20 млн - залежно, скільки ще там просидять. От ми так і заклали”, - пояснив Голубченко.

На відновлення вулиці Грушевського, за його словами, за першими висновками, необхідно близько 24 млн грн. "Був зовсім примітивний розрахунок. Мені називали 24 млн. Зараз не знаю, адже кожен день там щось відбувається", - сказав Голубченко.