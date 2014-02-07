За добу з Києва вивезли більше тисячі тонн снігу

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за даними корпорації, техніка працювала на таких вулицях: Байкова, Грінченка, Жукова, Фрунзе, Вишгородська, Саксаганського, Командарма Каменєва, Пилипа Орлика, Лаврська, Леніна.

Читайте такожУ Одесі до ліквідації криги і снігу з дахів будинків залучили альпіністівТакож сніг вивозили за адресами: просп. Маяковського, бульв. Дружби народів, Контрактова і Севастопольська площі, Наддніпрянське шосе, Південний мостовий перехід, мост імені Патона та Московський мост тощо.

Для виконання робіт з оброки і розчищення автошляхів дорожники задіяли близько 230 одиниць техніки у першій та другій змінах. На вулицях міста працювали 574 робітника підприємств корпорації.

Крім того, у нічний час шляховики продовжили повторно обробляти реагентами покриття проїжджих частин на окремих ділянках та розчищати від снігу зливоприймальні решітки і колодязі у занижених місцях. Усього було використано понад 22 тонни солі та 82 тонни піщано-соляної суміші.