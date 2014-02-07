У Києві засуджено організатора контрабанди кокаїну

15:05, 07 лютого 2014
Київ
0

Набрав чинності вирок Солом’янського райсуду Києва про позбавлення волі на 9 років і 6 місяців з конфіскацією наркотичних засобів та всього майна стосовно організатора контрабанди кокаїну,

Суд присудил 9,5 лет лишение свободы / Фото: REUTERS

Як повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генеральної прокуратури, його визнано винним в організації контрабанди та незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні кокаїну вагою майже 300 г.

Читайте такожЗахід Африки став головним маршрутом наркоторгівлі 

У повідомленні сказано, що “переміщення через митний кордон здійснив кур’єр – він вжив 44 полімерні капсули з порошкоподібною речовиною, що містила кокаїн”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter