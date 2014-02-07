У Києві засуджено організатора контрабанди кокаїну

Як повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генеральної прокуратури, його визнано винним в організації контрабанди та незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні кокаїну вагою майже 300 г.

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У повідомленні сказано, що “переміщення через митний кордон здійснив кур’єр – він вжив 44 полімерні капсули з порошкоподібною речовиною, що містила кокаїн”.