У Києві засуджено організатора контрабанди кокаїну
15:05, 07 лютого 2014Київ
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Набрав чинності вирок Солом’янського райсуду Києва про позбавлення волі на 9 років і 6 місяців з конфіскацією наркотичних засобів та всього майна стосовно організатора контрабанди кокаїну,
Суд присудил 9,5 лет лишение свободы / Фото: REUTERS
Як повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генеральної прокуратури, його визнано винним в організації контрабанди та незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні кокаїну вагою майже 300 г.
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У повідомленні сказано, що “переміщення через митний кордон здійснив кур’єр – він вжив 44 полімерні капсули з порошкоподібною речовиною, що містила кокаїн”.
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