У Києві підпалили двері двох квартир

У Києві через підпал горіли вхідні двері двох квартир.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в столиці, це сталося вчора, 5 лютого, в одній з 9-поверхівок по просп. Відрадному, 38, у Солом’янському районі.

«О 18:20 сусіди, котрі проходили повз 6-й поверх будинку, побачили, що горить двоє вхідних дверей й викликали рятувальників», - зазначається в повідомленні. На місце відразу виїхали бійці 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 18:34 вогонь було ліквідовано підручними засобами пожежогасіння.

Мешканці квартир, двері яких зайнялися, навіть не здогадувалися про вогонь, зазначили в ДСНС. Ніхто з них, на щастя, не постраждав.

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Внаслідок загоряння згоріла обшивка обох дверей, закопчені стіни та стеля коридору.

Попередня версія пожежі – підпал. Остаточну причину загоряння встановить слідство, йдеться в повідомленні.