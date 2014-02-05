Кінотеатр "Жовтень" звернувся до киян з проханням захистити його від виселення

Про це йдеться у зверненні до глядачів на сайті кінотеатру.

Згідно з повідомленням, дане звернення спричинене продовженням конфліктної ситуації щодо оренди приміщення.

"Міська влада погрожувала ТОВ «Кіноман», що є організаційним центром «Жовтня», виселити його із історичного приміщення кінотеатру. У жовтні 2013 року понад 500 глядачів «Жовтня» та гостей кінофестивалю «Молодість» звернулися до Голови Київської міської державної адміністрації із проханням не допустити виселення ТОВ «Кіноман» та позитивно вирішити спірні питання навколо кінотеатру", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ КМДА запевняють, що закривати «Жовтень» не збираютьсяОднак, незважаючи на це, 4 грудня до Господарського суду міста Києва було подано позов про виселення ТОВ «Кіноман».

"Позивачем виступила Київська міська рада, а її інтереси представляє перший заступник прокурора Подільського району м. Києва. Позов ініціював Департамент комунальної власності м. Києва", - повідомили в кінотеатрі.

18 лютого 2014 року розпочнеться розгляд даної судової справи по суті. У «Жовтні» заявляють, що хочуть, аби суд розглядав спірні питання максимально прозоро і щоб громадськість була поінформована про перебіг справи щодо "одного з найстаріших кінотеатрів Києва".

Також колектив кінотеатру звернувся до киян з проханням підписати звернення секретаря міськради Києва Галини Гереги.

"Ми запрошуємо усіх небайдужих киян підписати звернення до Заступника Київського міського голови, секретаря Київської міської ради Г. Ф. Гереги. Звернення спрямоване на те, щоб заборонити виселення ТОВ «Кіноман» із приміщення кінотеатру «Жовтень» та схвалити відповідний договір оренди. Підписати звернення можна у фойє кінотеатру «Жовтень» із 11.00 до 22.00", - повідомляє сайт кінотеатру.