У Києві горіла офісна будівля на Подолі

Площа пожежі в триповерховому будинку склала близько 500 квадратних метрів, повідомляє ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу та запобігли вибуху кисневих газових балонів, які були в приміщенні.

Читайте такожУ Києві за добу горіли 8 автомобілівПовідомлення про пожежу в 3-поверховій офісній будівлі на вул. Межигірській, 82 Подільського району столиці надійшло за номером 101 5 лютого о 12:56.

На місце виклику прибули рятувальники (50 чоловік особового складу та 13 одиниць спеціальної техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій) і розпочали гасіння. О 14:09 пожежу на площі 500 кв. м було локалізувано, о 14:21 її повністю ліквідували.

Причина виникнення загоряння встановлюється.