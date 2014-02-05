На Московському мосту у Києві зіткнулося п'ять автомобілів

Вранці у Києві на Московському мосту сталася аварія, учасниками якої стали п'ять легкових автомобілів, повідомляє Магнолія-ТВ.

Зі слів водіїв рух на мосту був не дуже інтенсивним. Швидкість була невеликою, але повна зупинка в лівому ряді автомобіля "Форд Фієста" спровокувала аварію. За "Фієста" рухався "Форд Ескорт", водій якого не встиг загальмувати, але за "Ескортом" їхав "Кіа церато", який і "зібрав" обидва "Форда" до купи.

Ще два автомобілі - "Форд Фокус" і "Деу Нексія" стали учасниками цієї аварії при спробі її об'їхати. "Фокус" йшов від зіткнення з "Кіа" праворуч, і зачепив "Деу".

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Не обійшлося без постраждалих. Пасажирка "Кіа" під час зіткнення, незважаючи на те, що спрацювала подушка безпеки, вдарилася головою об лобове скло. Її на машині швидкої допомоги доправили до лікарні. Лікарі запевнили, що загрози здоров'ю потерпілої немає.

Рух Московським мостом з лівого берега на правий дуже ускладнено. Пробка зібралася від місця аварії, а це практично під центральною консоллю мосту, до самої Троєщини.

На місці події працюють співробітники ДАІ.