Прокуратура Києва заявила, що застосувала закон про амністію вже до 15 осіб

Шевченківський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури про застосування Закону України «Про внесення змін до Закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» до ще одного засудженого за грудневі сутички у центрі столиці.

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Про це йдеться на офіційному сайті столичної прокуратури.

Згідно рішення Шевченківського райсуду чоловіка звільнено від покарання, призначеного раніше обвинувальним вироком тієї ж судової інстанції.

Отже на сьогодні норми вказаного Закону застосовано до 15 осіб, що притягувались до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані із силовим протистоянням з правоохоронцями у листопаді-грудні минулого року.

Протягом тижня прокурори поставлять питання перед судами щодо застосування цього закону стосовно всіх осіб, хто підпадає під його дію.