Прокуратура Києва заявила, що застосувала закон про амністію вже до 15 осіб

14:14, 05 лютого 2014
Київ
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Закон «про амністію» вже застосовано до 15 учасників масових сутичок у листопаді-грудні минулого року

У прокуратурі заявили, що амністували вже 15 осіб / vinnitsaok.com.ua

Шевченківський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури про застосування Закону України «Про внесення змін до Закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» до ще одного засудженого за грудневі сутички у центрі столиці.

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Про це йдеться на офіційному сайті столичної прокуратури.

Згідно рішення Шевченківського райсуду чоловіка звільнено від покарання, призначеного раніше обвинувальним вироком тієї ж судової інстанції.

Отже на сьогодні норми вказаного Закону застосовано до 15 осіб, що притягувались до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані із силовим протистоянням з правоохоронцями у листопаді-грудні минулого року.

Протягом тижня прокурори поставлять питання перед судами щодо застосування цього закону стосовно всіх осіб, хто підпадає під його дію.

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