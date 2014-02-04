У Києві за добу горіли 8 автомобілів

У Києві 3-4 лютого пожежно-рятувальні підрозділи 8 разів виїжджали на гасіння автотранспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у столиці, перше загоряння виникло у Солом’янському районі 3 лютого приблизно о 17:00. На проїжджій частині дороги по просп. Перемоги 49/2, під час руху в автомобілі марки BMW X5 у моторному відсіку виникла пожежа.

Наступний виїзд рятувальники здійснили 4 лютого о 02:15 на вул. Малиновського, 25. У дворі 9-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Opel Omega виникла пожежа. Під дією високої температури вогнем пошкоджено капот, моторний відсік, фари, передні колеса, лакофарбове покриття автомобіля.

У дворі 9-поверхового житлового будинку по вул. Ярослава Івашкевича, 3, горів автомобіль Hyindai. Внаслідок пожежі у авто пошкоджено моторний відсік, скло та лакофарбове покриття.

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У Дніпровському районі відбулося загоряння автомобіля Opel Omega. На момент виникнення пожежі авто було припарковане у дворі 9-поверхового житлового будинку на Дніпровській Набережній, 7-А. Фахівці встановили, що осередок пожежі знаходився в моторному відсіку легковика. Вогнем пошкоджено моторний відсік, колеса, лобове скло, панель приладів.

У Шевченківському районі о 03:31 рятувальники виїхали за адресою вул. Щербакова, 51-В, де у дворі 5-поверхового житлового будинку горів Opel Vectra. Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено моторний відсік, салон та лакофарбове покриття автомобіля.

Приблизно о 4.30 у дворі 9-поверхового житлового будинку по вул. Голосіївська, 5, у припаркованому автомобілі Ford виникла пожежа. Полум’я знищило і пошкодило салон, панель приладів та лакофарбове покриття автомобіля. Попередня причина виникнення пожежі – занесення стороннього джерела запалення.

О 04:49 солом’янські рятувальники виїхали на ліквідацію загоряння в авто. У дворі 5-поверхового житлового будинку по вул. Златопільській, 4, в моторному відсіку автомобіля Peugeot 407 виникла пожежа. Вогонь знищив та пошкодив моторний відсік, фари, бампер, капот та крила легковика.

О 06:18 на узбіччі проїжджої частини дороги по Шосе Харківське, 144, сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням в припаркованому автомобілі ВАЗ 2109. На допомогу прибули дарницькі рятувальники. Вогонь встиг пошкодити моторний відсік та салон авто.

Остаточні причини виникнення пожеж встановлюються. Жертв та постраждалих у 8 випадках немає.