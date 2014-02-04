На Теремках і Троєщині побудують доступне житло «70/30» - КМДА

Для спорудження в Києві трьох будинків у рамках державної програми «Доступне житло 70/30», яка передбачає компенсацію державою 30% від вартості житла, в Програмі економічного та соціального розвитку Києва на 2014 рік передбачено 40 млн грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Будинки загальною житловою площею близько 50 тис. кв. м побудують на вулицях Милославській та Теремківській, а також у Моторному провулку.

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Згідно з повідомленням, у 2014 році міська влада планує придбати 86 квартир для педагогів, медиків, працівників житлово-комунального господарства, дітей-сиріт і багатодітних сімей. Для цього в програмі соцкекономрозвинку передбачено 60 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, депутати Київради прийняли бюджет міста і Програму соціально-економічного розвитку на 2014 рік. У прийнятому бюджеті Києва на 2014 рік обсяг капітальних інвестицій передбачено на рівні 1 млрд грн.