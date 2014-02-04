У Києві горить будинок

Сьогодні, о 15:32, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння 3-поверхової будівлі по вул. Новомостицькій у Києві.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, станом на 16.30 площа пожежі становила 300 кв. м. Читайте такожУ Києві горів міський центр кровіНаразі на місці працюють 15 одиниць пожежної та спеціальної техніки та близько 60 чоловік особового складу. Існує загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

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