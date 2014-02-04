Київрада планує виділити 30 млн грн на укріплення Бортницької станції аерації

На реконструкцію дамб мулових полів Бортницької станції аерації в бюджеті Києва на цей рік передбачено 30 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

Як зазначається, у 2014 році за рахунок коштів міського бюджету продовжуватимуться роботи із реконструкції дамб БСА з метою попередження аварійних ситуацій та виливу відпрацьованого мулу на прилеглу територію.

Також Крамаренко повідомив, що з метою покращення якості водопостачання та каналізування в місті передбачено також 70 млн. грн. на будівництво та реконструкцію каналізаційних колекторів.

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«Також одним із важливих напрямів реформування житлово-комунального господарства є модернізація, заміна та реконструкція ліфтового господарства житлового фонду. На це в Програмі передбачено 30 млн грн міських коштів», – розповів Крамаренко.